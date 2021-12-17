مصرع عاطل على يد طالب بأداة حادة بعد مشاجرة بينهما في البحيرة

لقي عاطل مصرعه قبل قليل، بعدما أقدم طالب ثانوي على التخلص منه بواسطة أداة حادة إثر مشاجرة نشبت لخلافات بينهما، وذلك بقرية زاوية غزال بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعدي آخر عليه جراء خلاف نشب بينهما، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة.

مشاجرة بين الطرفين

وعلي الفور توجهت قوات الأمن إلى مكان الحادث حيث تبين نشوب مشاجرة بين كل من «محمود عبد الدايم جاب الله خضر»، 35 عاما عاطل، وله معلومات جنائية، و«أحمد رمضان عبودة» 16سنة وصديقه «مصطفى عبده طه» 17 سنة، طالبين وجميعهم مقيمو قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور.

ضبط المتهم

وأشارت التحقيقات الأولية قيام المتهم أحمد رمضان عبودة بطعن المجني عليه بأداة حادة كانت بحوزته مما أدى إلى وفاته، وتمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.