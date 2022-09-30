فنان تشكيلي: متحف محمد محمود خليل يضم أهم المجموعات الفنية العالمية

علّق الفنان التشكيلي طارق مأمون منسق العرض المتحفي بمتحف محمد محمود خليل، على حصد أعمال ترميم المتحف، جائزة أفضل مشروع ترميم في العالم، موضحًا أن المتحف أنشئ في عام 1905 وآل إلى ملكية محمود خليل بداية 1915، وبدأ يعيش فيه خلال عام 1920 بعد عودته من فرنسا، حيث كان مقرا له ولزوجته عازفة بيانو فرنسية.

طارز فرنسي

وأضاف مأمون في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «البيت مبني على الطراز الفرنسي وفيه دقة شديدة، والمتحف مصمم لاستقبال الضوء من الشرفات الواسعة، والحديقة الأمامية طويلة ومتصلة، واللون الأصلي هو البيج الفاتح، حيث إنه من الحجر الهاشمي ما يجعل مساحة استقبال ضوء الشمس جيدة جدا».

وتابع منسق العرض المتحفي بمتحف محمود خليل: «الطراز فرنسي معروف في العمارة وهو ما يظهر في مساحة الحديقة الطويلة بالمدخل، وأهمية هذا المتحف أنه يضم مجموعة من أندر وأهم المجموعات الفنية العالمية التي تعبر عن تطور الفن الأوروبي».

مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية

كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022، حيث ضمت 34 مشروعا، وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فوز مصر بـ 5 جوائز، منها حصول مشروع «تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل»، على جائزة أفضل مشروع ترميم في العالم.