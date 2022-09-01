«8 الصبح» يحتفي بأبطال الجمهورية لألعاب القوى تحت 14 عاما

احتفى برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «dmc»، بأبطال الجمهورية في القوى تحت عمر 14 عامًا، لفوزهم بالمركز الأول بالمستوى الذهبي ببطولة الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، والتي أقيمت في الإسكندرية أوائل الشهر الماضي، وهم أحمد عفيفي، وجمال أحمد، وأحمد مصيلحي، وأحمد ربيع سالم.

إصرار على الفوز رغم الإصابة

وقال أحمد عفيفي، لاعب قوى بنادي المؤسسة العسكرية بالهايكستب، في برنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية داليا أشرف، إنه أصيب بشد في العضلة الضامة أثناء اللعب في سباق الحواجز، وهو ما جعله يخضع للعلاج الطبي ويخرج من السباق، لكنه طالب المسؤولين عن المسابقة بإعادة السباق مرة أخرى، وهو ما قوبل بالرفض مرتين، لكن إصراراه لمساندة فريقه ورغبته في رفع رأس المؤسسة العسكرية التي يمثلها، جعل المنظمين يوافقون في النهاية.

أحمد ربيع سالم: جدتي اهتمت بتدريباتي

وأوضح أحمد ربيع سالم لاعب قوى بنادي المؤسسة العسكرية بالهايكستب، أنه بدأ باللعبة منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أن لعبه بالسنة الأولى كان مسافات طويلة ثم أصبح وثبا عاليا، مشيرًا إلى أنه بالتمرين حقق وثب مترا 55 سم، وفي البطولة حقق وثب مترا 46 سم.

ونوّه بدور جدته في دفعه للتقدم في اللعبة بمصاحبته، خلال فترة التدريبات، متابعًا: «هي إيلي كانت بتروح معايا وبتيجي، وأحب أشكرها أنّها أهتمت بيه من وأنا صغير، وحياتي كلها كانت معاها».

دور المدربين مع اللاعبين

وأضاف أحمد مصيلحي، لاعب قوى بنادي المؤسسة العسكرية بالهايكستب، أنّ والده هو من شجعه على دخول اللعبة وهو في الصف الخامس الابتدائي، مشيدًا بدور المدربين في تحقيقهم الفوز بالبطولة.

اللعب الجماعي لألعاب القوى

وأشار جمال أحمد لاعب قوى بنادي المؤسسة العسكرية بالهايكستب، إلى أنّ كل لاعب من الفريق يقوم بالمنافسة في 4 ألعاب، 50 متر حواجز، أو 50 متر عدو، أو هوكي، أو رمي الكرة الحديدية، ووثب عالي أو وثب طولي، ولعبة يلعبها كل اللاعبين.