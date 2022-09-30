داليا تبدع في كتابة وإلقاء الشعر وتنشر فيديوهات على «فيس بوك»: الفن حياة

فيديوهات مصورة تقوم من خلالها بإلقاء قصائد شعرية تهتم بالأسر المصرية، وتتناول في أبياتها ذكريات الزمن الوارف، وتقوم بطرحها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ما جعلها تجذب أنظار وأسماع رواد السوشيال حتى أطلقوا عليها لقب شاعرة الزمن الجميل.

داليا عمارة، صاحبة الـ45 عامًا، ابنة محافظة كفر الشيخ، الأديبة والشاعرة الغنائية المصرية، التي استطاعت أن تأسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور من متذوقي الشعر من جميع الأعمار في وقت قصير وتفردت بخصائص ميزت أشعارها عن غيرها وأعطتها طابعًا خاصًا أهمها بساطة وسهولة المعاني والكلمات المستخدمة في الأبيات الشعرية.

«داليا»: استلهم أفكار قصائدي من الواقع

«أقوم باستلهام أفكار قصائدي من الواقع ومن صميم الحياة اليومية وما تتضمنه من مشكلات وصراعات لا تنتهي لدرجة أن كل من يستمع لها يظن أنها تتحدث عن حياته هو شخصياً»، بهذه الكلمات بدأت داليا عمارة، حديثها لـ«الوطن».

وتقول «عمارة»: «أحرص علي بساطة الكلمات وسلاستها وبلاغتها وفصاحتها بنفس الوقت والموسيقى الشعرية التي تجعلها قريبة جداً من القلب، وكل أعمالي تتضمن رسالة أبعث بها للقراء والمستمعين من خلال الحكم القديمة والأمثال الشعبية وكنايات تتضمن قيم جميلة ومفقودة في وقتنا الحاضر، كما أنني أستخدم أسلوب شعري جديد دمجت فيه بين مهاراتي الأدبية في فن كتابة القصة القصيرة والرواية والمهارات الشعرية الاحترافية فكان الناتج سلسلة فيديوهات بعنوان قصة في قصيدة، حيث أروى فيها أحداث قصة من تأليفي بأسلوب غني بعوامل التشويق والإثارة من خلال نظم الشعر الساحر».

«عمارة»: أحرص ان يكون أسلوب إلقاء للشعر جذاب ومميز

تحرص «عمارة» على أن تضع بطريقتها الحديثة في الشعر أولى أساسات هذا النوع من الأشعار: «أحرص على أن يكون هناك أسلوب إلقاء للشعر جذاب ومميز وقريب للقلب وابتسامة بشوشة تدعوا للبهجة والتفاؤل وسماحة وجه وصوت دافئ يأسر المسامع ويأخذها إلى عالم خاص يصول ويجول بها، وتري بأعينها مشاهد مجسدة بالأحرف والكلمات وتسمع بأذنها أصوات الطبيعة الساحرة وتتذوق بروحها روعة وجمال الشعر».

وتضيف «عمارة»: «تناولت من خلال أشعاري الماضي وذكريات الزمن الجميل بروعته وعبقه الخاص فجسدت قعدة المصطبة ببساطتها وعفويتها، وفرن الخبيز في القرى المصرية والطقوس في هذا اليوم، كما تحدثت أيضاً عن لمة العيلة على الطبلية، وقيمة الأب والأم، وقوة العلاقات الاجتماعية في الماضي، وهذا ما جعل قصائدي الصوتية التي تظهر فيها في فيديوهات مصورة تلاقي تفاعل ملحوظ وتحصد ملايين المشاهدات في وقت قصير على مواقع التواصل الاجتماعي لتلفت الأنظار وتحوز على محبة جمهورها العريض، وما هو جعل البعض يطلقون عليّ عدة ألقاب منها بنت الأصول، والشاعرة المحترمة، وكان آخر هذه الألقاب شاعرة الزمن الجميل وبالنسبالي الفن حياة».

«عمارة»: استعد حالياً لتقديم برنامج تلفزيوني

تستعد «عمارة» حالياً لتقديم برنامجها التلفزيوني الخاص خلال الفترة المقبلة والذي تطمح فيه أن يتم استعادة كل ما هو جميل من عادات وقيم وتقاليد وأمل وتفاؤل في حياتنا المعاصرة تتطرق من خلال روعة الشعر والفقرات الاجتماعية اليومية المتنوعة التي تُناقش الكثير من المواقف الحياتية والإنسانية.