العيد في الغردقة للمصريين والأجانب.. فرحة في ساحة مسجد الميناء الكبير

أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الميناء الكبير بالغردقة وسط فرحة غامرة وحضور كبير من المواطنين الأجانب الذين حرصوا على التواجد أمام ساحة مسجد الميناء الكبير ومشاركة المصريين أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال في سعادة غامرة.

تكدس وزحام المواطنين في الشوارع المحيطة بالمسجد

و شهدت الشوارع والمنطقة المحيطة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة تكدسا وزحاما كبيرا من المواطنين، وسط تواجد أمني و مروري مكثف وخدمات أمنية و مرورية ثابتة و متحركة لتنظيم حركة المرور وتخفيف الزحام، وبذلت الأجهزة الأمنية جهود مكثفة وسط تعاون المواطنين حتى تم تسيير حركة الشارع المارة والسيارات.

تطهير وتعقيم وتنظيف للمساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك

وخصصت أوقاف البحر الأحمر 222لأداء صلاة العيد موزعة على مدن المحافظة بعدد 107 مساجد في الغردقة و27 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و24 مسجدًا في سفاجا و30 مسجدا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم، وشلاتين 15، وحلايب 9 مساجد.

وقال الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية أن مساجد البحر الأحمر شملت حملة تنظيف وتعقيم وتطهير لاستقبال ضيوف الرحمن في صلاة عيد الفطر المبارك.

السياح الأجانب يشاركون المصريين أجواء الاحتفالات بعيد الفطر

ومن جانبه، أشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أن السائحين يحرصون على التفاعل ومشاركة المصريين أجواء الاحتفالات في المناسبات والأعياد، خاصتا السائحين المقيمين في مدينة الغردقة إقامة دائمة من مختلف الجنسيات الأجنبية حيث يقطن بالغردقة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.