توافد السياح على مسجد الميناء الكبير بالغردقة.. «صور»

شهد مسجد الميناء الكبير بالغردقة توافد العديد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك ضمن رحلات السيتي تورز «جولة اليوم الواحد» التي تنظمها شركات السياحة للسائحين حيث أصبح من أهم المزارات الدينية في برامج السائحين خلال إقامتهم في مدينة الغردقة حتى لقب بـ«قبلة السائحين».

صور تذكارية للسائحين في ساحة المسجد

حرص عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على التقاط الصور التذكارية في ساحة المسجد الواسعة خاصة مع المأذنتين شاهقتي الارتفاع والقبب المحيطة على خلفية سماء صافية في مشهد رائع يعكس لوحة طبيعية غاية في الروعة والجمال خاصتا مع انعكاس الصورة على رخام الساحة اللامع، حيث يشبه في الطراز المعماري المسجد النبوي الشريف.

أهم مقصد ديني في البحر الأحمر

يقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين في تصريحات لـ«الوطن» إن مسجد الميناء الكبير بالغردقة هو أهم مقصد سياحي ديني وواحد من أهم أسباب رواج السياحة الدينية في البحر الأحمر، إذ يتردد عليه مئات السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، حتى أصبح ضمن البرنامج الرئيسي لجولة اليوم الواحد السياحية.

أكبر مساجد البحر الأحمر يسع 10 آلاف مصل

من جانبه، أوضح محمد وهيب رئيس مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير، أن المسجد يديره إدارة معينة من قبل محافظة البحر الأحمر.

ويعد السمجد من أشهر مساجد البحر الأحمر وأكبرها على الإطلاق، حيث تم بناؤه على مساحة 8 آلاف متر بتكلفة 20 مليون جنيه، ويتسع لنحو 10 آلاف مصل ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع، و25 قبة.

وأضاف «وهيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة يضم قاعتين إحداهما للمناسبات وأخرى للمحاضرات ومركز ثقافي إسلامي يشرح الدين الإسلامي بثلاث لغات أجنبية مختلفة، ومكتبة ثقافية تشرح الدين الإسلامي بأكثر من عشر لغات أجنبية.