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التفاصيل الكاملة لمسرحية دنيا سمير غانم.. تعرض 20 أكتوبر

كتب:

بسمة شطا
11:20 ص | الجمعة 30 سبتمبر 2022
مسرحية أنستونا

مسرحية أنستونا

أيام قليلة تفصل الجمهور عن رؤية الفنانة دنيا سمير غانم، واقفة على خشبة المسرح للمرة الأولى، في مسرحية جديدة تحمل اسم «أنستونا»، وتستعرض جريدة «الوطن» التفاصيل الكاملة لمسرحية دنيا سمير غانم قبل عرضها.

طرح القائمون على مسرحية دنيا سمير غانم البوستر الدعائي الأول لها، والذي تصدرته تحت اسم «أنستونا»، وبعدها تم طرح بوستر آخر يجمعها مع الفنان بيومي فؤاد الذي سيكون واحدًا من أبطال المسرحية.

تفاصيل مسرحية دنيا سمير غانم

ويشارك الفنانة دنيا سمير غانم والفنان بيومي فؤاد عدد آخر من الفنانين منهم كريم عفيفي، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، وعمرو عبدالعزيز، ومريم السكري، وخالد إبراهيم.

مسرحية «أنستونا» من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال، وسينطلق عرضها يوم الخميس 20 أكتوبر، على خشبة مسرح أوبرا هاوس بجامعة مصر، في مدينة السادس من أكتوبر.

والمسرحية ستحتوي على عددٍ من الأغاني التي ستقدمها دنيا سمير غانم، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

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بقلم بسمة شطا