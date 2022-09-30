دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: «اللهم ارحمهم وصبرنا على فراقهم»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم كعادتها كل جمعة، على الدعاء لوالديها منذ وفاتهما عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت دنيا صورة تجمعهم وعلقت عليها قائلة: «اللهم إنك تعلم قدر احتياجي واشتياقي لهم، يا رب ارحمهم برحمتك واسعدهم، وصبرنا على فراقهم وارزقني بركة دعاهم ورضاهم عني».

مسرحية أنستونا

في سياق منفصل، كشفت دنيا سمير غانم، منذ ساعات، عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة أنستونا حيث نشرت البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: «انتظروا مسرحية أنستونا ابتداءً من الخميس 20 اكتوبر بإذن الله إنتاج: محمد أحمد السبكي تأليف: كريم سامي - احمد عبد الوهاب إخراج: خالد جلال، على مسرح اوبرا هاوس (جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر».

فيلم تسليم أهالي

وحققت دنيا سمير غانم، نجاحًا كبيرًا بفيلم «تسليم أهالي» الذي يعرض حاليا في دور العرض والذي يشاركها فيه البطولة عدد كبير من الفنانين منهم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز وعبدالله مشرف ولوسي وعمرو وهبه ومحمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.