موعد عرض مسرحية «أنستونا» لـ دنيا سمير غانم.. والبوستر الدعائي

طرح المنتج أحمد السبكي، البوستر الدعائي الثاني لمسرحية «أنستونا» لدنيا سمير غانم، وكشف عن موعد عرضها، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر السبكي البوستر الدعائي، وعلق: «انتظروا مسرحية أنستونا، دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، مريم السكري، بسنت صيام، خالد ابراهيم، ابتداء من الخميس 20 أكتوبر بإذن الله».

وتابع: «المسرحية من إنتاج محمد أحمد السبكي، تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال، على مسرح أوبرا هاوس جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر».

أغاني المسرحية من كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع النابلسي، أحمد وحيد كينج، ألحان عمرو مصطفى، ستايلست مروة عوده.

«تسليم أهالي»

ويعرض للفنانة دنيا سمير غانم، حاليا فيلم «تسليم أهالي» والذي يشاركها فيه البطولة عدد كبير من الفنانين منهم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز وعبدالله مشرف ولوسي وعمرو وهبه ومحمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.