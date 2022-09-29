«الأرصاد» توجه نصائح لأولياء الأمور في أول يوم دراسة: زودوا قطعة ملابس

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للطلبة وأولياء الأمور الذين يستعدون لبداية العام الدراسي السبت المقبل، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وقالت «غانم» في تصريح لـ«الوطن»، إن الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والتى ستبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من منتصف الأسبوع، إلا أن انخفاض وارتفاع درجات الحرارة ستظل متباينة خلال الأسابيع القادمة، بسبب الخريف، وهو فصل متذبذب بشكل كبير في حالة الطقس من يوم لآخر، لذا يجب اتباع النصائح التالية:

- الحرص على متابعة النشرات الجوية يوميا، خاصة قبل الخروج من المنزل في ساعات الليل المتأخرة أو ساعات الصباح الأولى، وذلك حتى نستطيع تحديد نوعية الملابس خلال اليوم، حيث إنه خلال النهار يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ومع بداية ساعات الليل نشهد انخفاضا ليصل إلى حد البرودة الخفيفة.

- في حالة الشعور بوجود انخفاض في درجات الحرارة مع ساعات الصباح الباكر، يجب أن نزود قطعة ملابس للأطفال قبل الخروج للمدرسة، حتى لا يتعرضوا للبرد في المدرسة، أو يمكن تزويد الطفل بجاكت خفيف لاستخدامه في حالة انخفاض الحرارة.

- استمرار الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر، لذا على قائدي المركبات الانتباه أثناء السفر على الطرق السريعة أو القريبة من المسطحات المائية أو الطرق الزراعية.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة تصل إلى 37.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة تصل إلى 35.

- جنوب سيناء: العظمى نحو 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 30.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 3 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 40.

يذكر أن الهيئة العامة للارصاد الجوية، أصدرت بيانا تفصليا بحالة الطقس خلال الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة على مدن الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة، خلال ساعات النهار ومعتدل ليلا.