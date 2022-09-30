«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم لمياء حمدين، أن معظم الكتل الهوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة خلال فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

نشاط للرياح

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات المساء ودخول ساعات المغرب سيكون هناك نشاط للرياح يستمر حتى الساعات الأولى من الليل والصباح الباكر ويقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ويجعلنا نشعر باعتدال الأجواء فترات المساء والليل».

وأشارت، إلى أن هذا الاعتدال يكون على أغلب مناطق الجمهورية، وبخاصة الشمالية منها، إذ تكون الأجواء معتدلة تماما، ولكن المناطق الجنوبية (جنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون الأجواء عليها في فترات الليل مائلة للحرارة).

ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى يوم الأحد

وأوضحت، أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيستمر معنا حتى يوم الأحد القادم على أغلب الأنحاء، وفي المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من المتوقع أن تنخفض تدريجيا من يوم الأحد، ولكن أغلب مناطق الجمهورية سيحدث فيها انخفاض على مستوى درجات الحرارة من يوم الإثنين.