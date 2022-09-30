7 نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة بسوهاج.. تجنب السير تحت أشعة الشمس

تشهد محافظة سوهاج طقسا شديد الحرارة نهارا وليلا لتأثرها بالموجة الحارة التي تمر بها البلاد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، والتي أعلنت عبر موقعها عن موجة حارة توثر على البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل، لتصل درجات الحرارة اليوم الجمعة بسوهاج 43 درجة مئوية للعظمى و27 للصغرى.

توصيات لتجنب ارتفاع الحرارة بسوهاج

ووجهت إدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج عدة نصائح للمواطنين، في بيان لها، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، ومن بينها:

- عدم ترك مواد قابلة للاشتغال داخل السيارات.

- عدم غلق نوافذ السيارات تماما، وترك مساحة لـ«التنفيس».

كما وجهت الوحدات المحلية بمراكز سوهاج، بإزالة المخلفات وتجمعات القمامة حتى لا تشتعل بها النيران، فضلا عن عدم ركن السيارات على الطريق مباشرة دون وجود مظلات، خاصة أوقات الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 عصرا.

التحذير من الزواحف والحشرات

وأوصت الوحدات المحلية، قاطني الظهير الصحراوي خاصة مدن سوهاج الجديدة وحي الكوثر وأخميم الجديدة، بغلق الأبواب والنوافذ جيدا، والانتباه لوجود زواحف وحشرات تركت حرارة الجبال طالبة للبرودة في المنازل.

كما دعت المواطنين لوضع مياه شرب للطيور والحيوانات بالشوارع وأمام المنازل، ومحذرة في الوقت ذاته من التواجد بالشارع في وقت الذورة إلا للضرورة، مع تجنب التعرض للشمس مباشرة.

تناول السوائل وتجنب بذل مجهود

فيما أكد الدكتور أحمد عبد الرازق، أخصائي باطنة، على تجنب ارتفاع درجات الحرارة من خلال تناول السوائل بكثرة، وتجنب بذل مجهود، وعند التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشعور بإعياء يجب التوجه مباشرة لأقرب مستشفى لتجنب ضربات الشمس.