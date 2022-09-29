توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، لترتفع درجات الحرارة بين 3-4 درجات على مدن الجمهورية خاصة محافظات جنوب البلاد، وتسجل الحرارة بين 42-43 خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأضافت الأرصاد، وجود رياح شمالية شرقية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء السعودية تسبب الشعور بالحرارة الشديدة خلال ساعات النهار، مع استمرار تكون الشبورة المائية منذ منتصف الليل وحتى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية الى القاهرة الكبرى والمحافظات الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على محافظات الجمهورية، جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة تصل إلى 37.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة تصل إلى 35.

- جنوب سيناء: العظمى نحو 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 30.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.