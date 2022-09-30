«كارت ذكي» لتسهيل الكشف الطبي على العاملين بـ«الكهرباء» في الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، العضو المنتدب للشركة القابضة للكهرباء، بحث إطلاق وتخصيص كارت مميز أو ذكي لكل عامل يستطيع استخدامه عند الاحتياج له، خلال تردده على أي مستشفى متعاقد معها دون الحاجة إلى الحصول على موافقات كتابية لتوفير الوقت والجهد.

تسهيل الكشف على العاملين وأسرهم في منطقة غرب الإسكندرية

وأشار سليم، خلال زيارتة لمحافظة الإسكندرية، لافتتاح عيادتي الإبراهيمية والدخيلة، بحضور الدكتورة غادة أحمد عبد العزيز رئيس قطاع الإسكندرية الطبي، إلى اهتمام شركة الخدمات الطبية بتسهيل الكشف على جميع العاملين بالقطاع، بالقرب من مقار إقامتهم وعملهم في منطقة الغرب.

تذليل عقبات المنظومة الطبية لعلاج العاملين

وكشفت شركة الخدمات الطبية، عن عقد اجتماع بين المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، على هامش زيارته لقطاع الإسكندرية الطبي لبحث سبل تذليل العقبات والمشكلات التي تعيق عمل المنظومة الطبية للعاملين بالإسكندرية، بحضور كلا من المحاسب علاء عبد العليم رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة، والمشرف على قطاعات الشئون المالية.

تقدم خدمة طبية على أعلى مستوى

وأشارت شركة الخدمات الطبية، في بيان، إلى أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها تطوير الخدمات الطبية المقدمة للعاملين، إضافة إلى الموافقة على توسعة وتطوير عيادة الإبراهيمية لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى تليق بالعاملين.

مقر جديد لإنشاء عيادة لخدمة العاملين في برج العرب والحمام

وذكرت الشركة، أن اللقاء تناول الاتفاق على توفير مقر جديد لإنشاء عيادة لخدمة العاملين بمدينتي برج العرب والحمام، لتوفير مشقة التنقل من مكان لٱخر، تخللها الاستماع لشكاوى بعض العاملين من عدم توافر الأدوية المستوردة والعمل على إيجاد حلول لها، بالتنسيق مع الصيدليات المتعاقد معها.

كما تم مناقشة شكاوى بعض العاملين من التردد أكثر من مرة على العيادة، للحصول على تحويلات لنفس الحالة المرضية.

قطاع الإسكندرية يقدم الخدمة لـ10 ٱلاف موظف بخلاف أسرهم

وأشارت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، إلى أن القطاع الطبي بالإسكندرية، يقدم الخدمة لأكثر من 10 الآف موظف بخلاف أسرهم.