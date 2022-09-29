وزير الكهرباء: مصر تمتلك ثراء واضحا في مصادر الطاقات المتجددة «الرياح والشمس»

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Jonas Moberg الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر «GH2» إحدى الشركات الرائدة في توسيع نطاق عمل مجموعة من التقنيات النظيفة لإزالة الكربون وإحدى الجهات المؤسسة للتحالف الأفريقي للهيدروجين الذي أنشئ عام 2021، لبحث التعاون فى مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومناقشة دعم استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر.

الاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة

يعكس اللقاء تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

خلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.

وأكد الدكتور «شاكر» اهتمام الوزارة بالتصنيع المحلي والحفاظ على البيئة من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الخبرات الصناعية على أرض مصر خاصة المجالات الحديثة والمتطورة.

استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة

وأشار إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد من الأراضي الغير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.

توقيع 16 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات عالمية

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع 16 مذكرة التفاهم مع عدد من الشركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر خطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع مصر في هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها.

وأشاد Jonas Moberg الرئيس التنفيذى لمنظمة الهيدروجين الأخضر GH2 بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كل المجالات، وأعرب عن تطلعه واهتمامه للتعاون مع كافة الجهات المعنية على أرض مصر باعتبارها بوابة هامة للدخول إلى أفريقيا والمنطقة المحيطة، نظرًا لما تتخذه مصر من إجراءات لتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.

وأكد رغبته فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات بصفة خاصة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، واستعداده لتقديم سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر فى مؤتمر الأطراف «COP27».