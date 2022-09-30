مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل واخري جامبو مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين ونقلوا جميعا إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون وحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بتصادم سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و4 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بنطاق ذات المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بذات المركز، وجار تقديم الخدمات الطبية للمصابين.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع «تامر كمال شحاتة»، 45 سنة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من إيمان أحمد علي مسلماني، 37 سنة، مصابة بكسر بالقدم الأيمن، إيمان تامر شحاتة، 19سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم متولي عبد الدايم، 42 سنة، مصاب بكسر بالضلوع وكسر الحوض، محمد محمود حلمي، 38 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية ومتابعة الحالة الصحية لهم، وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.