إصابة 3 عمال في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 3 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة نصف نقل، بأخرى ربع نقل، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عند الكيلو 100 -اتجاه القاهرة-، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى وادي النطرون، 3 عمال مصابين بجروح متفاوتة وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين وحالتهم

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من: محمد محمود ذكي، 28 سنة، عامل، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمد إسماعيل ذكي، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، والحنسي أيمن الحسني، 22 سنة، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

فحوصات طبية للمصابين

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.