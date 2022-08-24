بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق أبو المطامير الصحراوي عند الكيلو 71 أمام قرية جناكليس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص؛ مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كل من: «سمر عبد لله مسعود 47 سنة، رزق علي علي صالح 55 سنة، مصطفى سالم مصطفى مطر 28 سنة، أحمد أنور عبد العليم 34 سنة، وليد فتحي محمد 50 سنة، مسعود معوض مسعود 35 سنة، روحية عيد عبد العزيز 33 سنة، ثابت ناصر شكر 20 سنة، عيد ربيع إسماعيل 42 سنة، حكمت عزت عبد المقصود 40 سنة، منصور معوض مسعود 35 سنة، سمير عيد معوض 22 سنة، جميعهم مقيمين أبوالمطامير» ومصابين بكسور متعددة وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى المكان، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.