سوسن بدر تروج لسلسلة «أم الدنيا» الوثائقية على «واتش إت»

تواصل الفنانة سوسن بدر الترويج لسلسلة «أم الدنيا» الوثائقية، التي انطلقت مؤخرا عبر منصة «واتش إت»، بفيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وظهرت الفنانة سوسن بدر في الفيديو قائلة: «مستنية رأيكم بعد ماتتفرجوا على أول فيلمين من سلسلة الأفلام الوثائقية أم الدنيا على واتش إت.. رأيكم يهمني»، وعلقت على الفيديو: «مين اتفرج؟ أول حلقتين متوفرتين الآن علي واتش إت».

تفاصيل سلسلة أم الدنيا

يذكر أن سلسلة أم الدنيا تم تصويرها في عدد كبير من المناطق في مصر وهو يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع أجدادنا الآثار المصرية القديمة والمعابد؟ وتحكي الفنانة سوسن بدر عن الأمر من خلال الفيديوهات.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت فى السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل بابلو، والذي شاركت فيه بجانب حسن الرداد ونجلاء بدر وصلاح عبد الله وأروى جودة وصلاح عبدالله ومصطفي فهمي، وسلوى عثمان ومحمود حجازي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.