حسام حسن ينتهي من تصوير وثائقي «أم الدنيا».. التعليق الصوتي لـ سوسن بدر

يشارك الفنان حسام حسن في الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، بطولة النجمة سوسن بدر الذي من المقرر عرضه خلال افتتاح المتحف الكبير الشهر المقبل، وهو من إخراج محمود رشاد، وقال «حسن» إن الفنانة سوسن بدر ستحكي قصة الفيلم بالتعليق الصوتي «فويس أوفر» ثم يتحدث كل ملك عن الحضارة المصرية العريقة.

وأوضح حسام حسن، أنه انتهى من تصوير مشاهده في الفيلم على مدار يومين في مدينة الإنتاج الإعلامي، إذ يجسد دور الملك «سقنن راع».

حسام حسن يشارك سوسن بدر في الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»

وتابع في بيان، بأن الفيلم يتحدث عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيفية صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد.

وكانت الفنانة سوسن بدر زارت عددًا من المعالم السياحية بمحافظة الأقصر في مقدمتها معبدا الأقصر والكرنك من أجل تصوير الفيلم، كما جرى تصويره في عدة محافظات أخرى بجانب الأقصر مثل سوهاج، قنا، وأسوان، متضمنًا عدد من المعالم الأثرية في كل محافظة منها.

حسام حسن شارك في ماراثون رمضان بـ«المشوار»

يذكر أن الفنان حسام حسن شارك في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل «المشوار» وجسد فيه دور أمين شرطة، ودارت أحداث مسلسل المشوار حول ماهر وورد، وهما عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.