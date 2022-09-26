سوسن بدر تتصدر تريند «تويتر» بعد ظهورها بقناة الحياة

تصدرت حلقة الفنانة سوسن بدر مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة قناة «الحياة»، التريند رقم 1 على مستوى مصر بموقع التدوينات «تويتر» أثناء إذاعة الحلقة.

كواليس نشأة سوسن بدر الفنية

ويذكر أن الفنانة سوسن بدر قد حلت ضيفة ببرنامج واحد من الناس، وتُذاع الحلقة على جزأين الأحد والاثنين وتحدثت عن العديد من الأسرار والكواليس ونشأتها الفنية.

كما فجَّرت سوسن بدر مفاجأة كبيرة عن تعرضها للاكتئاب وتفكيرها في الانتحار، واعترفت ولأول مرة أنها لن تعمل مع عمرو سعد مرة أخرى، وأنها تخوض تجربة فنية جديدة وبطولتها لمسلسل كويتي.

كما تحدثت ولأول مرة عن حياتها الخاصة مع أسرتها وأحفادها، وتطرقت إلى الحديث عن فشل زيجاتها، وعمليات التجميل التي أجرتها.

وقالت الفنانة سوسن بدر إنها شخصية بسيطة بشكل كبير في حياتها الشخصية، وقدمت نماذج كثيرة للمرأة منها القوية والضعيفة والمتمردة والطيبة، واكتشفت أن بعضا منها بداخلها.

سوسن بدر: فخورة بجميع أعمالي

وأضافت سوسن بدر خلال الجزء الأول من لقائها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، «فخورة بجميع أعمالي في مشوارى الفني، أنا امرأة مصرية مكافحة بدأت من الصفر، راضية وفخورة بمشواري الفني سواء كان في خطأ أو في عقبات واعتراضات ونجاحات والتزامات، سعيدة بحياتي العملية».

وتابعت سوسن بدر أنها ليس لها علاقة صلة أو قرابة من بعيد لجذور عائلة تمتد للملكة نفرتيتي، وأنها سعيدة بتشبيه ملامحها بأصول فراعنة، وأن أهل أمها من بلد اسمها أبنوب الحمام بمحافظة أسيوط، وأهل والدي جزء منهم في كوم أمبو وجزء في أسوان ومتشعبون في الصعيد وأنا سعيدة جدا أن هذه أصولي.