سوسن بدر: «صوتي كان وحش جدا زمان وقدمت في الكونسرفتوار عشان أحسنه»

قالت الفنانة سوسن بدر، إنّها درست في المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» حتى تحسن من جودة صوتها لأنه كان سيئا، أثناء دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية «والدي عرف أنني ممثلة وأدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية عندما شاهدني في فيلم أحلام الفتى الطاير».

وأضافت «بدر»، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»: «تدربت مع أستاذة تدعى عواطف في الكونسرفتوار وعندما قلت لها إنني لا أملك المال لم تشترط الحصول على المال، وقالت لي المهم أن تستفيدي».

وتابعت الفنانة: «صوتي كان وحش جدا قبل ما أقابل مدام عواطف، لكن تمارينها هي اللي حسنت صوتي، كانت رحلة لطيفة ومميزة للغاية».

والدها قاطعها بسبب ترك كلية العلوم

وأرفت: «بابا لم يضربني أبدا في حياته، لكنه عندما علم بأنني تركت كلية العلوم والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عاقبني، وذلك بالخصام، كان ذلك شيئا مؤلما جدا، وبخاصة أنني كنت أحبه بشكل كبير للغاية، كنت أكبر إخوتي، وكان دائما ما يفتخر بي، ولكنه خاصمني».

وأشارت، إلى أن والدها كان أقرب إلى عقلها من أمها، كما علمها الكثير من الأمور التي أفادتها في حياتها العملية وكذلك أمها: «ماما علمتني إن الفنان يعني احترام شخص ومواعيد واحترام آخر، ووالدي علمني الكتب والحياة والتغافل والتسامح والتمسك بالمبادئ، وعلمني حاجات ذات صلة بالرجولة لأني كنت الكبيرة».

إصابة والدتها بألزهايمر

ولفتت، إلى أنّ والدتها كانت فنانة وشاركت في فيلم ريا وسكينة، حيث بدأت علامات إصابتها بألزهايمر تظهر منذ هذا الفيلم: «مررت بلحظات صعبة، ولم يكن هذا المرض معروفا في مصر، وبدأنا نشعر بأنها تتصرف تصرفات غريبة، ولما سألنا نصحنا البعض بأن نذهب إلى طبيب كان قد جاء إلى مصر بعد أن كان في الخارج، وشخّص حالتها بأنه ألزهايمر، إذ كان معروفا في الخارج».

وأكملت: «في نهايات عمرها مكنتش عارفاني ولا عارفة حاجة خالص، وكانت بتقول فين الست الطيبة دي، ولما مبقتش موجودة اكتشفت إنها سابت فراغ كبير جدا».

حبها للقب «أم ياسمين»

ولفتت، إلى أنها تُحب لقب «أم ياسمين»، إذ أنها حرصت على عدة أمور أثناء تربيتها مثل تجنب الكذب: «لما كانت تغلط مرة كنا بنتكلم، لكن مش من حقها تغلط نفس الغلطة، ومش من حقها تكدب، وساعات كنت بضربها بس قليل جدا، لكن هي مضربتش عيالها خالص».