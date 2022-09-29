الصحة: حملة لإجراء عدد من التحاليل للعاملين بـ«التعليم العالي» مجانا

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة لإجراء عدد من التحاليل المهمة مجانًا للعاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، بمقر الوزارة بمدينة نصر.

الاطمئنان على صحة وسلامة العاملين مجانا

وأوضح أحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هدف الحملة هو الاطمئنان على صحة وسلامة العاملين بديوان عام الوزارة، بإجراء التحاليل الطبية المهمة بالمجان لما يقرُب من 500 من العاملين بديوان عام الوزارة بمدينة نصر، للكشف عن أمراض الاعتلال الكلوي والسكري وتقييم صحة القلب والأوعية الدموية.

إجراء التحاليل المهمة للعاملين في التعليم العالي

وأشارت هالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين، ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي، إلى أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود لجنة تكافؤ الفرص في دعم العاملين بالوزارة صحيًا.

وأنه تم إجراء العديد من التحاليل المهمة ومنها «الكوليسترول الكلى LDL - HDL - non والدهون الثلاثية، اختبار السكر التراكمي لتشخيص مرضى السُكري، اختبار وظائف الكلى، قياس الوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، قياس ضغط الدم».