جمال رائف: مبادرات «المتحدة» تنفض الغبار عن المواهب المصرية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مبادرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هامة جدا لتعزيز الوعي الجمعي المصري، وانتقلت من التوعية إلى التنمية والاستثمار في هذا الوعي، مشددًا على أنها مبادرات تضيف إلى التنمية والاستثمار في البشر، سواء على الصعيد الفني وبناء الشخصية المصرية والرياضة، وكل ذلك يسير بمسارات عمل الدولة فيما يتعلق بتمكين الشباب رياضيا أيضا.

وأوضح «رائف»، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تعمل على تمكين الشباب وحصولهم على الفرص والإمكانيات المتاحة لإحراز البطولات، إذ تفتتح الدولة المصرية المزيد من الملاعب والمنشآت الرياضية.

جهود المتحدة في اكتشاف المواهب

وأضاف الكاتب الصحفي: «هناك زخم في هذا الأمر، وكل ذلك تكمله جهود المتحدة فيما يتعلق باكتشاف الموهبة، نحن نحتاج إلى البحث والتنقيب عن المواهب المصرية، ونحن لدينا كنوز من المواهب موجودة في الداخل والآن مبادرات المتحدة تنفض الغبار عن هذه المواهب وتجد لها مسارات حقيقية وواقعية على الأرض لتستفيد بها الدولة المصرية».

وأكد، أن الشركة المتحدة تخوض معركة الوعي بشكل قوي، حيث استطاعت أن تصل إلى كل شرائح المجتمع: «لكي نبني مجتمعا سليما يجب أن تهتم بالنشء وتبث فيه روح الولاء والانتماء».

حماية الأطفال من المحتوى المخالف للتقاليد المصرية

وأكد، أن بعض القنوات تبث محتوى غير سليم للأطفال ولا يتماشى مع العادات والتقاليد والمبادئ المصرية، وبالتالي اختارت الشركة المتحدة تقديم محتوى إعلاميا للأطفال، وذلك لكي تبدأ في بناء الشخصية المصرية منذ الطفولة.