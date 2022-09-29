إشادة بملف «الوطن» عن مبادرات «المتحدة»: مصر تستعيد الوعي

أشاد الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، بالملف الخاص الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «مبادرات المتحدة.. قوى ناعمة وصناعة للوعي»، قائلا إنّ الملف أظهر ورصد عددًا كبيرًا من مبادرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجات المجتمع.

وأضاف «السعيد»، خلال استضافته في برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامي باسم طبانة، والذي يُعرض على شاشة extra news، أنّ الإعلام أحد أهم مكونات بناء القوة الناعمة للدولة، فمصر من الدول الرائدة في بناء القوى الناعمة على مدى تاريخها، ما يظهر في تأثيرها بمحيطها العربي والإسلامي والأفريقي، موضحًا أنّ التأثير الأكبر دائمًا يكون للقوة الناعمة مثل التعليم.

«المتحدة» واعية بأهمية القوة الناعمة المصرية

وأوضح الكاتب الصحفي، أنّ التعليم والثقافة والإعلام والفنون والسينما والمسرح والغناء من أبرز أسس القوة الناعمة، والشركة المتحدة تعي هذا البعد جيدًا، ودولة بحجم مصر وتأثيرها ومكانتها تستحق إعلام قادر على أن يحقق هذه الريادة الإعلامية ويحترم هذه القيادة الإعلامية، متابعا أنّ مبادرة «أخلاقنا الجميلة» تستهدف استعادة الأخلاق الحميدة، وهو أمر مهم جدًا والمجتمع بحاجة إليه.

إطلاق «أخلاقنا الجميلة» في توقيت مهم

وأشار إلى أهمية التوقيت الذي ظهرت به المبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا جميلة»، قائلا: «مبادرة رائعة جدًا جاءت في وقتها وحينها، وتلبي احتياجات المجتمع المصري»، مشيدًا في الوقت ذاته بأهمية المبادرة الخاصة بالطفل، والتي تحمي عقول أبناء المصريين من التغيرات والاختراقات الوافدة من أفلام كارتون مستوردة، والمزودة بقيم لا تتناسب مع قيم المجتمع وحضارته ومبادئه.

مصر تستعيد «الوعي» بمبادرات «المتحدة»

وكشف عن دور الشركة المتحدة في استعادة الوعي المصري، وهو أمر مهم جدًا تحققه المتحدة باستخدام أكثر من أداة، منها أعمال فنية وطنية مثل فيلم «الممر» ومسلسل «الاختيار»، فإضافة إلى كونها أعمال جاذبة فنيًا فهي تحتوي على رسالة وطنية مهمة، مشيدًا بمبادرة «سينما الشعب» التي عادت بالجمهور إلى السينما لمشاهدة أعمال راقية، كما أشاد بدور «الشركة» في مواجهة الشائعات وزيادة الوعي.

وأوضح أنّ مواجهة الشائعات أمر ضروري، كونه يساهم في الحفاظ على عقل ووجدان الإنسان المصري، فالإنسان دون وعي مدمّر لدولته ومجتمعه، مشيدًا بمبادرة المتحدة للأفلام الوثائقية، التي كانت مصر بحاجة لها لترجمة حضارتها وقيمتها، مؤكدا أنّ مصر من الدول الثرية جدًا التي تستحق عشرات الأفلام الوثائقية العالمية.

«المتحدة» تقدم إعلاما يخاطب المستقبل

وأعرب السعيد، عن شكره وامتنانه للشركة المتحدة كونها أخذت على عاتقها بناء إعلام يليق بمكانة مصر، إضافة إلى كونه يخاطب المستقبل، لافتًا إلى استخدامها منصة رقمية إضافة للإعلام التقليدي المتمثل في التليفزيون وغيره، كما أكد أهمية أن تدير مصر أدواتها وقوتها الناعمة بلغة العصر وأدواته.