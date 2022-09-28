المتحدة سند في الأزمات: مواجهة كورونا بالوعي.. ودعم «الجيش الأبيض» وذوى الهمم

دور مهم قدّمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ بداية تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد فى مارس 2020، ارتكز على التوعية بخطورة «كوفيد 19» وأعراضه وأساليب الوقاية منه، من خلال بث مقاطع فيديو للتعريف به عبر قنواتها المختلفة، فضلاً عن دعمها لأطباء مصر فى هذه الفترة الصعبة، وتصديها للشائعات التى استهدفت نشر القلق، وذلك بتخصيص فقرات وبرامج خاصة للرد عليها ودحضها.

ولم تغفل الشركة ذوى الهمم من الصم والبكم، وراعت فى مقاطع الفيديو التوعوية بفيروس كورونا أن تكون جميعها مترجمة إلى لغة الإشارة؛ لضمان وصول ذلك المحتوى المهم إلى الجميع، وحمايتهم من خطر الفيروس المستجد.

مبادرة لدعم «جيش مصر الأبيض»

وأطلقت «المتحدة» مبادرة لدعم «جيش مصر الأبيض»، من جميع الأطقم الطبية «أطباء، صيادلة، وتمريض»، فضلاً عن العاملين فى مجالات الرعاية الصحية، ووجّهت رسالة الشكر لهم تحت عنوان «شكراً جيش مصر الأبيض».

وتوقفت جميع قنوات «المتحدة للخدمات الإعلامية» الفضائية والإذاعية عن البث لمدة 45 ثانية، مساء الأربعاء 1 أبريل 2020، فى تمام الساعة 10 ونصف مساءً، واتّحدت لتقديم الدعم والمؤازرة والتحية لجيش مصر الأبيض، وشكر الأطباء وأطقم التمريض والعاملين فى قطاع الرعاية الصحية، لما قدموه من بطولة فى التصدى لفيروس كورونا بأرواحهم دون خوف أو تردّد، حيث ثبتوا فى مقدمة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ومع ذلك لم يترددوا أو يتهاونوا فى التكاتف أمام «كوفيد 19»، وبالفعل قدّموا بطولة نادرة.

جميع مبادراتها تصب في دعم الاستقرار والتنمية

بدورها أشادت د. ليلى عبدالمجيد، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، بدور الشركة خاصة خلال فترة جائحة كورونا، التى من بينها الخروج بسيارات فى توقيتات الحظر للترفيه على المواطنين، وهى مبادرات تعكس شعور الشركة بالمسئولية المجتمعية، ودورها كشركة عاملة فى قطاع الإعلام والاتصال، حيث كانت جميع مبادراتها تصب فى دعم الاستقرار والتنمية فى المجتمع.

قالت «عبدالمجيد» لـ«الوطن» إنه فى وقت كورونا كانت هناك حاجة كبيرة للدعم المعنوى، سواء للمواطنين أو الأطباء «الجيش الأبيض»، الذين كان يُستشهد من بينهم الكثير فى محاولة إنقاذ البشر، لافتة إلى أن مبادرات دعمهم كانت مهمة، وأثرت إيجابياً فى دعم الروح المعنوية، وانعكس ذلك على مواجهة الوباء والفيروس الخطير غير المعلوم أسبابه، وساعدت على ذلك مبادرات الشركة فى التوعية به، وتحديد أسبابه وطرق الوقاية منه.

من جانبها، أوضحت د. عزة هاشم، أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن «المتحدة» تحاول طوال الوقت الاشتباك مع شواغل ومشكلات عموم الجمهور المصرى، والتواصل معها بشكل مباشر من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة، حيث إن أنشطتها جزء منها قائم على خطط واضحة هدفها رفع وعى المواطنين بمختلف القضايا، وإدراك أهمية دور الإعلام فى ذلك. وأضافت: «المتحدة» تسير باستراتيجية وخطوات واضحة ومحدّدة تحاول من خلالها ليس الصياغة الإعلامية فقط، بل التركيز أيضاً على استهداف التغيير من رسائلها الإعلامية.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع السياسى إلى أن عمل الشركة يتماشى مع الأهداف الأساسية التى تهدف إليها الدولة حالياً، خاصة أن الرئيس السيسى أكد ضرورة بناء الإنسان المصرى، وهو ما تقوم به الشركة من خلال المواد الإعلامية التوعوية الكثيرة والمنظمة والمصاغة جيداً بصورة احترافية، مما يجعل دورها مساهماً كبيراً فى بناء الوعى والإنسان.