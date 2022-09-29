«هذا الصباح» يشيد بملف «الوطن».. «مبادرات المتحدة.. قوى ناعمة وصناعة للوعي»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، ويُعرض على شاشة extra news، الملف الخاص الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» تحت عنوان «مبادرات المتحدة.. قوى ناعمة وصناعة للوعي».

وقال الإعلامي باسم طبانة في عرضه للملف، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدّمت مبادرات عديدة وفريدة من نوعها في الفترات الأخيرة، آخرها مبادرة لمواجهة الشائعات، وتم تخصيص محتوى للطفل المصري، وهذه كانت خطوة طال انتظارها لدى الأسر المصرية والمجتمع بصفة عامة.

نشر الثقافة وزيادة الوعي

وأضاف طبانة، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت في الوقت ذاته على مبادرة تحت اسم «سينما الشعب»، والتي تم التوقيع عليها مؤخرًا وستكون موجودة في قصور الثقافة بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن دور الشركة المتحدة في نشر الوعي من خلال الأعمال الفنية، وهناك دور مهم قدّمته الشركة منذ بداية تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس 2020، ارتكز على التوعية بخطورة «كوفيد 19» وأعراضه وأساليب الوقاية منه، من خلال بث مقاطع فيديو للتعريف به عبر قنواتها المختلفة.

مبادرات المتحدة .. قوى ناعمة وصناعة للوعي

وكان ملف «الوطن» الذي جاء تحت عنوان «مبادرات المتحدة .. قوى ناعمة وصناعة للوعي»، تناول مبادرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في معظم المجالات والقطاعات، وكذلك لمختلف فئات المجتمع، ففي جائحة كورونا، لم تغفل الشركة ذوي الهمم من الصم والبكم، وراعت في مقاطع الفيديو التوعوية بفيروس كورونا أن تكون جميعها مترجمة إلى لغة الإشارة، لضمان وصول ذلك المحتوى المهم إلى الجميع، وحمايتهم من خطر الفيروس المستجد.

جانب من دعم المتحدة للخدمات الإعلامية للقطاع الطبي

وكانت المتحدة أطلقت مبادرة لدعم «جيش مصر الأبيض» من جميع الأطقم الطبية «أطباء، وصيادلة، وتمريض»، فضلا عن العاملين في مجالات الرعاية الصحية، ووجّهت رسالة شكر لهم تحت عنوان «شكرا جيش مصر الأبيض» على دعمها لأطباء مصر في هذه الفترة الصعبة، وتصديها للشائعات التي استهدفت نشر القلق، وذلك بتخصيص فقرات وبرامج خاصة للرد عليها ودحضها.