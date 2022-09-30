قافلة بيطرية لجامعة سوهاج تفحص 546 رأس ماشية ضمن «حياة كريمة»

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية المجانية لقرية الشيخ جامع بمركز دار السلام، حيث جرى مناظرة وعلاج 546 رأس من الماشية والأبقار والأغنام، فضلاً عن 45 حالة من الطيور ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في بيان، أنّ القافلة جاءت في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إذ تنظّم الجامعة عدد من القوافل البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

دور القوافل الطبية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنّ هذه القوافل لها دور مهم في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وأوضح الدكتور بهاء الدين القائم بعمل عميد الكلية، أنّ القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي.

تدريب الطلاب عمليا

وأفاد برش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية، مؤكداُ أن هذه القوافل لها أيضًا دور مهم في التدريب العملي للطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.