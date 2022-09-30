إصابة 3 أشخاص باختناق إثر اندلاع حريق بعزبة رجب في البحيرة «صور»

شهدت عزبة رجب التابعة لمجلس قرية طيبة مركز الدلنجات بالبحيرة، اندلاع حريق داخل 4 عشش غير مأهولة بالسكان، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، ونقلوا إلى مستشفى الدلنجات العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحرر محضر بالواقعة؛ لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، باندلاع حريق داخل 4 عشش غير مأهولة بالسكان بعزبة رجب التابعة لمركز الدلنجات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارت الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، وأخمد الحريق والسيطرة عليه، والانتهاء من عملية التبريد.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وهم: «محمد شاكر رجب»، 37 سنة، محمد صبحي رجب، 23 سنة، هند محمد رجب، 27 سنة، ونقلوا إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.