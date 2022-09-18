شهامة شابين في البحيرة.. حاولا إطفاء حريق فانهار عليهما سقف المنزل

نيران تتصاعد، وأدخنة تحجب الرؤية في أجواء القرية، بينما يتعالى صراخ وعويل السيدات والأطفال، لتظهر بطولات شباب قرية الإبراهيمية في محافظة البحيرة كعادتهم، فسارعوا لإخماد النيران وتقليل حجم الخسائر.

انهيار سقف

يهرع رجال القرية إلى موقع الحريق، بعضهم يحمل المياه في أوان، وآخرون يصعدون إلى أماكن اندلاع النيران لإطفائها، دون النظر إلى العواقب، لتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويسقط سقف المنزل على شابين، ويزداد الوضع سوءًا وتتشتت الجهود بين محاولات إخماد الحريق ومحاولة إنقاذ الشابين من داخل النيران.

تضاعفت الجهود وتكمن الأهالي من إخراج الشابين بعد عدة محاولات، ليتبين إصاباتهم بإصابات بالغة، نُقلا على إثرها إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الفحوصات الطبية، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهالي القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين، إثر وقوع سقف منزل أثناء اندلاع حريق داخل منزل بقرية الإبراهيمية، وحُرر محضر بالواقعة.

كسور وارتجاج في المخ

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من محمد علي إبراهيم الصباغ، 20 سنة، طالب، مصاب بكسر مضاعف في الذراع الأيسر، وكدمة في الصدر، واشتباه نزيف داخلي وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد سليمان مفتاح محمود، 32 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي.

ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.