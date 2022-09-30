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بث مباشر.. فعاليات التوقيع على انضمام 4 أقاليم أوكرانية للسيادة الروسية

كتب:

شريف سليمان
02:29 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، للتوقيع على انضمام 4 أقاليم أوكرانية للسيادة الروسية. 

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا في مراسم حفل توقيع ضم الأراضي الأوكرانية الواقعة جنوب وشرق البلاد، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، وسيعلن بوتين المرحلة الثانية من العملية الروسية في أوكرانيا، والتي تعد الأخطر منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وفقا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز».

وعن المتوقع في خطاب بوتين، يقول الباحث الروسي في تاريخ العلاقات الدولية سولونوف بلافريف، إن كلمة الرئيس ستكون في أكثر من اتجاه حيث ستؤكد على سيادة روسيا بإقليم دونباس ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا، وستكون روسيا جاهزة ومستعدة للدفاع عنهم، كما فعلت بشبه جزيرة القرم التي أصبحت أرضًا روسية عام 2014، فضلا عن تأكيده كسر هيمنة القطب الواحد في العالم، وكشف دور الغرب في عزل روسيا عن الملفات الدولية.

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بقلم شريف سليمان