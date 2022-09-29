ضغط على أوروبا ومواجهة أمريكا.. سيناريوهات قرارات بوتين بعد ضم مناطق أوكرانية

تطور جديد تشهده الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا، إقامة مراسم ضم 4 مناطق أوكرانية إلى موسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضي الأوكرانية الـ4 إلى روسيا، ستقام غدا الجمعة في الكرملين بحضور الرئيس بوتين، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».

وكشف «بيسكوف» في تصريحات صحفية، أنه غدًا في تمام الساعة 15:00 «بتوقيت موسكو» في قصر الكرملين، بقاعة سانت جورج، ستقام مراسم توقيع اتفاقيات بشأن انضمام مناطق جديدة إلى كيان الاتحاد الروسي، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقي خطابا مهما بمناسبة ذلك الحدث.

قرارات متوقعة من بوتين

وعن سيناريوهات الفترة المقبلة مع بوتين، قالت الدكتورة سارة كيره المتخصصة في الشؤون الدولية، إن إعلان روسيا إقامة مراسم ضم 4 مناطق أوكرانية إلى موسكو أمر متوقع، موضحة أن قادة جمهوريات دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون أمس الأربعاء وصلوا إلى موسكو؛ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا لا يتجزأ من روسيا.

وأضافت «كيرة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن بوتين سيطر على هذه المناطق الأربعة بالقوة العسكرية، وسيقام خلال الفترة الحالية استفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيا، على الانضمام إلى روسيا، مؤكدة أن نتيجة هذا الاستفتاء ستكون في صالح روسيا، نتيجة للطبيعة الديموجرافية لهذه المناطق التي يميل سكانها إلى روسيا.

بوتين سيضغط على أوروبا خلال الفترة القادمة

وتابعت خبيرة الشؤون الدولية، أنه خلال الفترة المقبلة بعد أن تكون نتيجة الاستفتاء لصالح روسيا، سيقبل بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات، وبحكم القوانين الدولية ستكون هذه المدن التي قبلت الانضمام إلى روسيا خارج المفاوضات بناء على مبدأ «من حق الشعوب تقرير مصيرها»، وبالتالي سيكون التفاوض على ترسيم الحدود من الجزء المتبقي من أوكرانيا.

وأكد أنه في الفترة المقبلة سيستخدم «بوتين» الغاز كوسيلة ضغط على أوروبا للتراجع عن موقفها في حربه على روسيا، وسيحاول أن يضغط بشتى الطرق عليها، موضحة أنه أيضا سيعمل على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي تساند أوكرانيا وتمدها بالسلاح، ومن المحتمل أن تكون هناك لقاءات مباشرة بينهم.