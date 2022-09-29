بوتين: الأمن السيبراني ضرورة حتمية في ظل التحديات الراهنة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك خطوات جادة تتخذها الدول في مجال الأمن السيبراني الذي أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات الراهنة، ومن عام لآخر يزداد مستوى تطوير الأمن السيبراني على المستوى الدولي، خاصة أن المخاطر الراهنة تحتاج إلى التكامل في تطوير علاقات الأجهزة الاستخباراتية لرابطة الدول المستقلة، وتوجد مؤشرات مختلفة تدل على زيادة التعاون والتكامل بين اقتصاديات الدول المستقلة وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

توسيع القدرات والتعاون من خلال تبادل المعلومات

وأوضح «بوتين» في كلمة له أمام رؤساء أجهزة الاستخبارات في رابطة الدول المستقلة، نقلتها فضائية «إكسترا نيوز» أن التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية للدول المستقلة يمكن من توسيع القدرات والتعاون من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة وتأهيل الكادر، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يسهم في زيادة فاعلية الأجهزة الاستخباراتية ويفتح آفاقا جديدة تخدم المجتمعات والشعوب.