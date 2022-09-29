رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

بوتين: عناصر متطرفة بأفغانستان تخطط لعمليات إرهابية من خلال خلايا نائمة

كتب:

محمد أيمن سالم
05:22 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لديها خبرة كبيرة مكتسبة في التعامل مع الأجهزة الاستخباراتية، ومن أهم الأولويات الحالية لبلاده هي متابعة التطورات الحالية وتحديد حجم المخاطر، وما زالت بين الاتجاهات الرئيسية للعمل الاستخباراتي مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي والتنظيمات غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح.    

تهديدات إرهابية من أفغانستان

وأوضح «بوتين» في كلمة له أمام رؤساء أجهزة الاستخبارات في رابطة الدول المستقلة، نقلتها فضائية «إكسترا نيوز» أن الدول تحتاج إلى اهتمام كبير بشأن التحديات والمخاطر الراهنة، خاصة التحديات التي تشكلت في أفغانستان من خلال مجموعات متطرفة وإرهابية.

ووفقًا لـ«بوتين»، وقع في الخامس من سبتمبر عمل إرهابي دموي هدد حياة مواطنين روس، مضيفا أن الإرهابيين الدوليين الموجودين في الأراضي الأفغانية يخططون لارتكاب جرائمهم في رابطة الدول المستقلة من خلال تطوير عمل الخلايا النائمة وتسليحها، ولابد من الرد على التحديات من خلال العمل النشط لمراكز مكافحة الإرهاب.

اقرأ المزيد:

الكرملين: مراسم ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا غدا بحضور بوتين

انتقادات متبادلة بين بوتين وزيلينسكي.. وفرنسا تدرب مقاتلين أوكرانيين

بوتين يمنح الأمريكي الهارب سنودن الجنسية الروسية

صحفية بريطانية: بوتين قادر على استدعاء 40 مليون جندي لميدان المعركة

بوتين: إطلاق النار على مدرسة بمدينة إيجيفسك «عمل إرهابي»
بقلم محمد أيمن سالم