بوتين: عناصر متطرفة بأفغانستان تخطط لعمليات إرهابية من خلال خلايا نائمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لديها خبرة كبيرة مكتسبة في التعامل مع الأجهزة الاستخباراتية، ومن أهم الأولويات الحالية لبلاده هي متابعة التطورات الحالية وتحديد حجم المخاطر، وما زالت بين الاتجاهات الرئيسية للعمل الاستخباراتي مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي والتنظيمات غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح.

تهديدات إرهابية من أفغانستان

وأوضح «بوتين» في كلمة له أمام رؤساء أجهزة الاستخبارات في رابطة الدول المستقلة، نقلتها فضائية «إكسترا نيوز» أن الدول تحتاج إلى اهتمام كبير بشأن التحديات والمخاطر الراهنة، خاصة التحديات التي تشكلت في أفغانستان من خلال مجموعات متطرفة وإرهابية.

ووفقًا لـ«بوتين»، وقع في الخامس من سبتمبر عمل إرهابي دموي هدد حياة مواطنين روس، مضيفا أن الإرهابيين الدوليين الموجودين في الأراضي الأفغانية يخططون لارتكاب جرائمهم في رابطة الدول المستقلة من خلال تطوير عمل الخلايا النائمة وتسليحها، ولابد من الرد على التحديات من خلال العمل النشط لمراكز مكافحة الإرهاب.