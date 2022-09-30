«الكرملين»: أي تعدٍ على المناطق المنضمة لموسكو هجوم على روسيا

أعلن «الكرملين»، القصر الرئاسي في روسيا، في بيان صدر عنه، أنّ أي هجوم على الأراضي التي تضم إليهم سيُعتبر هجوما على روسيا.

وأضاف «الكرملين»: «لا نريد تطور قضية التصعيد النووي وندعوا جميع الأطرف لتحمل مسؤوليتها»، حسبما أفادت «سكاي نيوز».

استهداف قافلة مدنيين

وشهدت الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، استهداف قافلة إنسانية في منطقة زابوريجيا، وحمّلت موسكو القوات الأوكرانية مسؤولية الضربة التي أسفر عنها سقوط 23 قتيلا على الأقل في منطقة زابوريجيا.