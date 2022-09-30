افتتاح 6 مساجد بتكلفة 5 ملايين و975 ألف جنيه في 3 مراكز بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد جديدة بمراكز دمنهور وكفر الدوار وكوم حمادة، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و975 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

افتتاح مساجد بمركز دمنهور

وجاءت المساجد بمركز دمنهور على النحو التالي: «مسجد النور قرية عشم الله بالعمرية على مساحة 110 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، مسجد عمر بن الخطاب بكوم حفص على مساحة 275 م2 وبتكلفة إجمالية مليوني و250 ألف جنيه، مسجد الليثي بعزبة الليثي بالعمرية على مساحة 115 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه».

افتتاح مساجد بكوم حمادة وكفر الدوار

وفي مركز كوم حمادة تم افتتاح «مسجد عبد الله الجبار بقرية الطود على مساحة 230 م2 وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه، مسجد عكاشة بكوم البركة بكفر الدوار على مساحة 248 م2 وبتكلفة إجمالية 25 ألف جنيه، مسجد الإخلاص بالمساعدين بكفر الدوار على مساحة 512 م2 وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه».

وتشهد محافظة البحيرة بشكل أسبوعي افتتاح العديد من المساجد في المراكز والمدن المختلفة بنطاق المحافظة.