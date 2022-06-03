افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و650 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف بمركزي دمنهور وكفر الدوار، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و650 ألف جنيه، وهي مسجد الحمد بقرية الديب الكبرى بزاوية غزال بدمنهور، على مساحة 250 مترا، وبتكلفة إجمالية مليون و700 ألف جنيه، ومسجد سعد حسين البحري في دمنهور، على مساحة 120 مترا، وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد عزبة المفتش بكفر الدوار «صيانة وترميم» على مساحة 265 مترمربع، وبتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه.

عنوان خطبة الجمعة اليوم

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية»، للحديث عن سعة أبواب الخير وتعدد طرقها وتنوعها، موضحة أهم ما تتميز به الرسالة المحمدية وأنها جاءت رحمة للعالمين تراعي طبائع البشر وظروفهم وإمكاناتهم وتفتح أمامهم سبل الخير على مصارعها.

دور وزارة الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، والمساعدة في الحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

كما أشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.