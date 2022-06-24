افتتاح 4 مساجد بتكلفة 4 ملايين و552 ألف جنيه في البحيرة

أدى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، صلاة الجمعة بمسجد أبو مندور برشيد، خلال زيارته اليوم لتفقد ومتابعة عدد من المزارع التي تستخدم الري الحديث.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 4 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف «إحلال وتجديد» بمراكز «كفر الدوار - المحمودية - دمنهور - حوش عيسى»، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و552 ألف جنيه.

إحلال وتجديد 4 مساجد في البحيرة

وشملت قائمة المساجد، مسجد العالي بعاداة البحرية بقرية سيدي غازي بكفر الدوار على مساحة 170 م2، وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الهداية بقرية ديروط بالمحمودية على مساحة 472 م، وبتكلفة إجمالية مليون و452 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد السندونية بقرية نديبة بدمنهور على مساحة 135م، وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد العرقوب بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى، على مساحة 80 م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.

خطبة الجمعة عن أخلاق النبي محمد

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتي جاءت تحت عنوان «أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم» أن الحبيب المصطفى «صلى الله عليه وسلم» كان نعم القدوة والأسوة للبشرية جمعاء، فهو أحسن الناس خُلقا وخلقا وأصفاهم نفساً وأطهرهم قلباً وأكرمهم معاملة وكانت حياته ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

خدمات دينية وصحية وتثقيفية للمواطنين

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.