اليوم.. عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا في الغردقة

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت للقاء جمهوره في مدينة الغردقة ومواصلة حفلات الصيف التى تميز بهذا هذا الموسم من خلال حفل موسيقي كبير سيحييه مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا كبيرًا على خشبة مسرح آرينا على الممشي السياحي بمدينة الغردقة، وسيقدم خلال الحفل عدد كبير من مقطوعاته الموسيقية المميزة .

حفلات عمر خيرت

ومن أهم المقطوعات الموسيقية التى من المقرر أن يقدمها عمر خيرت ضمير أبلة حكمت وليلة القبض على فاطمة وصابر ياعم صابر ومسألة مبدأ وخلى بالك من عقلك وقضية عم أحمد وغيرهم .

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت يستعد خلال الفترة المقبلة لاحياء حفلين موسيقيين يومي الأربعاء الموافق 12 أكتوبر والحفل الثاني يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر وذلك على خشبة المسرح الكبير وسينطلق الحفلين فى تمام الساعة الثامنة مساءا .

وكان خيرت شارك مؤخرًا في إحياء واحدة من حفلات مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغناء وكانت واحدة من أنجح الحفلات التى تم تقديمها اذ تصدرت الترند من خلال بثها عبر شاشة قناة الحياة .