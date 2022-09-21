الجامعات: احتفال كرنفالي بذكرى نصر أكتوبر في بداية العام الدراسي الجديد

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد، المقرر مطلع أكتوبر المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الالتزام بقرارات الوزارة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتنظيم عدد من الكرنفالات والمهرجانات لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي.

موعد العام الدراسي الجديد 2022

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد 2022، وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات، لافتا إلى انه جري وضع عدد من الخطط للأنشطة والماراثونات الطلابية من أول يوم الدراسة تزامنا مع احتفالات أكتوبر المجيدة، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم حفل استقبال الطلاب من أول يوم، منوها ً إلى ان الجامعة تختتم خلال الأيام المقبلة كافة التجهيزات للعام الجديد.

استعدادات العام الدراسي الجديد 2022

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة ستنظم كرنفالا كبيراً تزامنا مع احتفالات أكتوبر، مؤكدا التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.