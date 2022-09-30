«راجعين نتعلم» تسعد قلوب 1250 طفلا: «شنط وأدوات مدرسية مجانية»

رسمت البهجة على وجوه الطلاب والتلاميذ غير القادرين، وخففت العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع العام الدراسي الجديد، وأدخلت السرور على قلوب الكثير من الأمهات خاصة المعيلات اللاتي يفكرن في كيفية شراء الأدوات المدرسية والشنط المدرسية لأطفالهن، هي مبادرة «راجعين نتعلم» التي انتشرت في محافظات مصر، من بينها، كفر الشيخ، حيث وزعت مستلزمات الدراسة على أكثر من 1250 طفلا بمختلف القرى والعزب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«عبير»: المبادرة سلمت ولادي شنط وأدوات ببلاش

من بين الوجوه التي ارتسمت عليها الابتسامة مرة أخرى بعد تسلم طفليها شنط وأدوات مجانية، كانت السيدة «عبير نصر»، البالغة من العمر 36 عاما، والتي تركها زوجها تصارع أمواج الحياة وحدها مع أطفالها الـ3، لتدخل مبادرة «راجعين نتعلم»، الفرحة على قلبها بعد تسليم طفليها للأدوات والزي المدرسي مجانا، وفق حديثها لـ«الوطن»: «جوزي سابني أنا وأطفالي الـ3، لكن ربنا مسابنيش والمبادرة سلمت ولادي الاثنين شنط وهدوم وأدوات مدرسية، وطفلي الثالث لسة عنده سنة ونص، كنت شايلة الهم لكن فجأة ربنا فكها وراجعين نتعلم وفرت كل حاجة ببلاش».

لم تكن «عبير» وحدها هي التي شعرت بالسعادة لاستلام الشنط والأدوات من «راجعين نتعلم»، بل وقفت «أماني محمود»، عاجزة عن كلمات الشكر لمسؤولي المبادرة الذين أدخلوا الفرح على قلبها: «مش عارفة أقولهم إيه، فجأة لقيتهم بيبلغوني إني هستلم أدوات مدرسية وشنط لابني، وعيطت من الفرحة علشان مكنتش قادرة أجيبله، أنا بشتغل بعد زوجي ما أتوفى علشان أقدر أوفر مصروفات ولادي».

الطباخ: وزعنا 125 شنطة على أطفال دسوق

«يوم جميل ومميز ومؤسسة حياة كريمة دايماً يارب ترسم بسمة على وجوه ناسنا وأهلنا»، كلمات عبرت بها هيام الطباخ، عضو مجلس النواب بتنسيقية شباب الأحزاب، عن فرحتها لتواجدها بين أطفال مدينة دسوق، حيث سلمت وإسلام جبر، منسق حياة كريمة بكفر الشيخ، نحو 125 شنطة وأدوات مدرسية لغير القادرين: «حياة كريمة في البلد بتسعد قلوب الناس وبتبهج غير القادرين، حبينا نفرحهم قبل بدء الدراسة».

لم تقتصر «راجعين نتعلم» المنبثقة من «حياة كريمة»، على توفير الزي المدرسي والأدوات والشنط لغير القادرين، بل ستقوم بسداد المصروفات الدراسية لهم وفق إسلام جبر، منسق المبادرة في كفر الشيخ: «لسة دورنا مخلصش، هنسدد المصروفات لأهالينا غير القادرين، وبنعمل أبحاث لتحديد المستحقين».