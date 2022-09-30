قطار «راجعين نتعلم» يصل إلى 3 محافظات.. توزيع المئات من الأدوات المدرسية

على مدار هذا الأسبوع، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مبادرة «راجعين نتعلم» بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وذلك من ضمن الخطوات التي تتخذها المبادرة الرئاسية من أجل تحقيق هدفها الرئيسي لتدشينها وهو التخفيف عن كاهل المواطن المصري، وذلك يتم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسة «حياة كريمة».

«راجعين نتعلم» في الأقصر والمنوفية والشرقية

ونالت محافظات: الأقصر والمنوفية والشرقية، نصيبا من مبادرة «راجعين نتعلم» التي تهدف إلى دعم الطلاب لبداية العام الدراسي الجديد، حيث قامت المبادرة بتوزيع المئات من المستلزمات المدرسية، ما بين «شنط» مدرسية وغيرها.

ووفقا لما ورد في بيان صادر عن المؤسسة «حياة كريمة»، جرى التوزيع على طلاب المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

أنشطة ترفيهية وتوعوية ورياضية

ووزعت مبادرة «راجعين نتعلم» المستلزمات المدرسية على الطلاب في ظل احتفالات نُظمت خصيصا لنشر البهجة بين الأطفال في هذه المحافظات، ولم يقتصر دور المبادرة فقط على توزيع الأدوات المدرسية، بل قامت المبادرة أيضا بعمل حصر لطلاب من الأسر الأكثر احتياجا، وقامت المبادرة بدفع المصاريف المدرسية لهذه الفئة من الطلاب، حتى يتسنى لهم استكمال العملية التعليمية دون عقبات.

وتنوعت الأنشطة التي ضمتها الاحتفاليات المُنظمة للطلاب في المحافظات سالفة الذكر، ما بين الأنشطة الترفيهية والأنشطة الرياضية، وأيضا الثقافية والتوعوية، وهو ما أدى إلى انتشار حالة من البهجة والفرحة بين الأطفال.