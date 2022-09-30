حالة الطقس غدا السبت 1-10-2022 في مصر.. شديد الحرارة على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، عن استمرار موجة الطقس الحار غدا السبت، على كل المناطق، مع وجود نسبة من الرطوبة، إذ يستمر الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس غدا، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع استمرار نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، يسودها شبورة مائية على بعض المناطق خلال ساعات الصباح الباكر وتحديدا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وفيما يتعلق بـ درجات الحرارة غدا السبت 1 أكتوبر، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية، فإنها تأتي كالتالي:

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 36 - 25

6 أكتوبر 36 - 24

بنها 36 - 24

دمنهور 35 - 24

كفر الشيخ 35 - 23

المنصورة 35 - 23

دمياط 33 - 24

بورسعيد 31 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

الزقازيق 36 - 23

شبين الكوم 36 - 24

طنطا 35 - 23

شلاتين 36 - 26

الإسكندرية 33 - 24

العلمين الجديدة 32 - 24

وادي النطرون 36 - 24

مطروح 31- 23

السلوم 35- 23

سيوة 39 - 25

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 30 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 35 - 17

طابا 35 - 24

نويبع 37 - 26

حلايب 33 - 28

شرم الشيخ 37- 29

الغردقة 40- 28

مرسى علم 36-29

الفيوم 39 - 24

بني سويف 39 - 23

المنيا 40- 24

أسيوط 41- 25

سوهاج 41 - 25

قنا 42 - 26

الأقصر 42 - 26

أسوان 43 - 27

الوادي الجديد 42 - 28

أبو سمبل 41 - 27

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 34 - 26.