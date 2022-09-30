بوتين: ضم الأقاليم الأربعة الطريق الوحيد نحو السلام.. وسندافع عن أراضينا بشتى الطرق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سلطات كييف يجب أن تحترم ضم الأقاليم الأربعة ونتائج الاستفتاء: «هذا الطريق الوحيد نحو السلام، وسندافع عن أراضينا باستخدام شتى الوسائل والجهود وسنفعل ما في وسعنا لجعل حياة الناس آمنة».

بوتين: سنقوم بإعادة بناء المدن والقرى والمستشفيات

وأضاف «بوتين»، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا: «سنقوم بإعادة بناء المدن والقرى والمستشفيات والسكن ودور السينما والمتاحف والمصانع والبنية التحتية ومنظومة التأمين الاجتماعي والصحي والتعليم».

وتابع الرئيس الروسي: «لدي يقين بأن مجلس الدوما سيقر طلب انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا»، مشيرًا إلى أن مواطني أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الشعب الروسي، وقد شاهدوا بأعينهم ما يحضره الغرب لبقية البشرية.

وأكد: «بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قرر الغرب أن العالم كله سيمتثل لإملاءاته، ولكن روسيا صمدت واستعادت قوتها وأخذت مكانتها في العالم، والغرب يحاول من جديد الآن أن يضعف روسيا ويقسم دولتنا ويؤجج الشعوب ضد بعضها البعض».