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بوتين لـ «كييف»: أوقفوا إطلاق النار حالا.. ولن أتفاوض على الأقاليم الأربعة

كتب:

شريف سليمان
02:44 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قرارات ضم أقاليم زابوروجيا وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، جاءت استجابة لرغبة ملايين المواطنين في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن النظام الأوكراني هدّد الذين عملوا في لجان الاستفتاء بالقضاء عليهم، وكانوا يحاولون إرهابهم.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، أن الشعوب في أقاليم زابوروجيا وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك تقررت مصيرها، ومن يعيشون في تلك المناطق سيصبحون مواطنين روس للأبد.

وتابع: «ندعو نظام كييف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية والحرب التي شنها منذ عام 2014 والعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن جاهزون لذلك، وبالنسبة لخيار الضم فقد تم ولن نناقشه».

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بقلم شريف سليمان