بوتين: الغرب لن يفلح في ترهيب روسيا كما فعل بمناطق أخرى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مراسم توقيع ضم أربع مناطق جديدة إلى روسيا، إن الغرب يسعى بكامل طاقته للإبقاء على منظومته الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم، وفق نبأ عاجل أوردته «سكاي نيوز» منذ قليل.

بوتين الغرب لن ينجح بترهيب روسيا

وأضاف «بوتين»، أنّ الغرب لن ينجح بترهيب روسيا كما فعل في مناطق أخرى، مشيرًا إلى أنّ الغرب يصنف العالم إلى دول موالية له ودول يهاجمها لأنها لا تقبل أن ترضخ لسياساته وأوامره.

بوتين: الولايات المتحدة وبريطانيا دمرت مدن بأكملها دون مبرر

وأضاف بوتين أنّ الغرب يتعامل بإزدواجية، حيث سبق للولايات المتحدة وبريطانيا إبادت مدن كاملة دون أي مبرر لذلك، وتابع بأن سياسة الغرب قد دمرت معظم دول قارة أفريقيا، منوها بأن الغرب لا يهتم بذلك، بل يبحث فقط عن مصالحه بغض النظر عما يحدث حوله.

وأكد بوتين أن واشنطن تدفع نحو عقوبات ضد روسيا وتضغط على أوروبا للتخلي عن موارد الطاقة الروسية للسيطرة عليها.