درجات الحرارة اليوم السبت 1-10-2022.. العظمى في القاهرة 36

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت، مشيرة إلى أن الأجواء ستشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا ستستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري وتحديدًا الإثنين المقبل، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وشمال الصعيد، واستمرار ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع استمرار نشاط رياح ليلًا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، بجميع محافظات ومدن الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 36 - 25

6 أكتوبر 36 - 24

بنها 36 - 24

دمنهور 35 - 24

كفر الشيخ 35 - 23

المنصورة 35 - 23

دمياط 33 - 24

بورسعيد 31 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

الزقازيق 36 - 23

شبين الكوم 36 - 24

طنطا 35 - 23

شلاتين 36 - 26

الإسكندرية 33 - 24

العلمين الجديدة 32 - 24

وادي النطرون 36 - 24

مطروح 31- 23

السلوم 35- 23

سيوة 39 - 25

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 30 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 35 - 17

طابا 35 - 24

نويبع 37 - 26

حلايب 33 - 28

شرم الشيخ 37- 29

الغردقة 40- 28

مرسى علم 36-29

الفيوم 39 - 24

بني سويف 39 - 23

المنيا 40- 24

أسيوط 41- 25

سوهاج 41 - 25

قنا 42 - 26

الأقصر 42 - 26

أسوان 43 - 27

الوادي الجديد 42 - 28

أبو سمبل 41 - 27

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 34 - 26.