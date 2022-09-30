طقس المحافظات في الأسبوع الأول من الدراسة.. «ارتفاع درجات الحرارة»

أجواء من الاستعدادات تعيشها الأسر المصرية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد غدا، إذ يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة الأيام المقبلة للاطمئنان على أطفالهم لاسيما في ظل وجود موجة حارة في البلاد، طبقا لهيئة الأرصاد، لذا يسعوا إلى معرفة حالة الطقس في المحافظات الأيام المقبلة لاتخاذ التدابير لحماية الأطفال من أي تقلبات في الطقس.

ولاحظت عدسة «الوطن» خلال تجولها في أسواق محافظة البحيرة إقبالا كبيرا من أولياء الأمور على شراء الشماسي، حيث أشار محمود خليفة بائع أدوات مدرسية في البحيرة أن هناك حركة ملحوظة في بيع شماسي الأطفال مع أدوات الدراسة.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام دفع أولياء الأمور إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أطفالهم، وتابع: «الشمسية بتنفع صيف وشتاء مع الطفل مش هتخسر».

حالة الطقس في محافظات الجمهورية بأول أسبوع دراسي

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية حالة الطقس في محافظات الجمهورية طبقا لبيان هيئة الأرصاد، حيث ذكرت أن البلاد تشهد الأسبوع المقبل طقسا شديد الحرارة، رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة الأيام المقبلة؛ التي تزامن الأسبوع الأول من الدراسة، على السواحل الشرقية نهاراً، ويختلف الطقس ليلا حيث يكون مائل للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتشهد محافظات الجمهورية اليوم طقسا شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد، مع نشاط لحركة الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك تكون للشبورة المائية الخفيفة صباحا، لاسيما الطرق الرابطة بين القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الصعيد

وارتفعت درجات الحرارة في محافظات الصعيد اليوم عن محافظات الوجه البحري حيث سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بمحافظتي قنا وأسوان حيث بلغت العظمى بهما 42 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة بمحافظة بورسعيد حيث بلغت العظمى 32 درجة مئوية.