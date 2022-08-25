طقس اليوم في البحيرة.. انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار

طقس اليوم في البحيرة، كشفت تفاصيله هيئة الأرصاد الجوية، إذ تتوقع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في المحافظة، نهارا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 4:2 درجات، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطب نهارا، حار رطب ليلا، على المدن كافة.

طقس اليوم في البحيرة

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيانها، أن يكون طقس اليوم في البحيرة، تحديدا ناحية السواحل الشمالية «إدكو، رشيد، المحمودية»، حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا، لافتة إلى أن الطقس سيكون غانم جزئيا، وفرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا، وتنشط الرياح أحيانا.

أشار خبراء الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة في البحيرة اليوم، 33 درجة مئوية، في حين بلغت الصغرى 24 درجة، ومن المتوقع أن تشهد شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، إقبالا متوسطا، نظرا لانخفاض درجة الحرارة، بداية من اليوم، بعدما شهدت المحافظة خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ بلغت العظمى أمس 35 درجة مئوية، وسط تكون الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية.