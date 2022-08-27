طقس اليوم في البحيرة.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس اليوم في البحيرة، موضحة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، ما يؤدي لتكون بعض السحب المتفرقة والتي تحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا.

وأشارت توقعات الأرصاد إلى أن طقس غدا الأحد في البحيرة حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الموج في شواطئ مدينة إدكو

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم غانم جزئيا مع نشاط للرياح أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم السبت العظمى 32 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة، مع تكون الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز محافظة البحيرة.

وانخفضت درجات الحرارة في البحيرة اليوم عن الأسبوع الماضي، حيث بلغت درجة الحرارة ذروتها الأيام الماضية لتسجل 35 درجة مئوية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لتحذير كبار السن من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، مناشدة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة لتكون الشبورة الكثيفة.

زيادة الإقبال على شواطئ إدكو

وتواصل شواطئ إدكو استقبال المصطافين، وشهدت تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات والتي كان من أهمها توافر عيادات متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على المصطافين، لا سيما في حالة تعرض أحدهم للغرق.